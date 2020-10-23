В этом ноябре средняя температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). На Западе страны это около средних многолетних значений, а на остальной территории - на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".

Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков ожидается в восточных и Сумской областях меньше нормы - 28-32 мм, на остальной территории в пределах средних многолетних значений - 37-65 мм, в горах до 110 мм.

"В ноябре в большинстве областей происходит переход средней суточной температуры воздуха через 5 градусов в сторону понижения, местами на юге Одесской области и Крыму - в декабре, в горных районах, на востоке и северо-востоке страны - в конце октября", - говорится в сообщении.

Согласно наблюдениям, средняя месячная температура воздуха ноября составляет от 0 до +7 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +16...+24 градусов, в Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму местами +25...+29 градусов.

Абсолютный минимум - -15...-24 градусов мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами -25...-31, на юге Крыма и Одесской области -8...-13 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-61 мм, в Карпатах и на Закарпатье до 62-142 мм.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что выходные в Украине будут сухими и теплыми, в субботу местами вероятны дожди.

Также мы писали, что синоптики обещают украинцам ночные морозы, утренние туманы и солнце днем.