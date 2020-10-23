Технологический гигант Apple выпустит смарт-очки не раньше первой половины 2022 года.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил блогер и инсайдер Росс Янг.

Автор раскрыл характеристики принципиально нового устройства от американской компании, которое разрабатывается секретно.

Очки, которые блогеры условно называют Apple Glasses, имеют поддержку виртуальной и дополненной реальности. Каждый окуляр гаджета получит диагональ в полдюйма с разрешением 1280х960 пикселей и специальную матрицу microLED от Sony.

По данным Янга, микродисплеи от Sony имеют коэффициент контрастности 100 000: 1 и скорость отклика 0,01 миллисекунды.

Ранее сообщалось, что Apple переносит производство своих iPhone на разные континенты, чтобы быть ближе к потребителю.

Также мы писали о том, что Apple проведет третью осеннюю презентацию в ноябре.