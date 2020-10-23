В Мариуполе сложилась катастрофическая ситуация с распространением коронавируса и медучреждения не справляются с количеством госпитализированных пациентов. Об этом заявил врач Мариупольской городской больницы №1 Михаил Сорокин на своей странице в соцсети.

По его словам, утром 21 октября в реанимации от коронавируса скончался его коллега, с которым они вместе проработали 37 лет. Сорокин утверждает, что за 7 месяцев в местной медицине ничего не сделали для противостояния коронавирусу. В частности, в большинстве больниц огромный дефицит кислородных точек.

"Вероятно, меня завтра либо отстрелят, либо уволят, но я больше молчать не могу! Сегодня утром в реанимации ГБ №4 умер от коронавируса мой коллега, с которым я проработал 37 лет, прекрасный специалист, бывший зав. Травматологии ГБ №1 Русанов Виктор Викторович! Уверен, что реаниматологи сделали все возможное. Но что творится в городе в отношении подготовки к "короне"? У нас был срок 7 месяцев. В марте я писал об этой проблеме и необходимых конкретных действий в Мариуполе. Не заметили. Сегодня в больницах города абсолютный дефицит кислородных точек. Для вашего понимания, нуждаемость госпитализации больных с ковидом обусловлена в основном необходимостью их кислородной поддержки", - написал медик.

По его словам, в больнице выделены места для больных с коронавирусом в разных отделениях, но они все без кислородных линий, что является абсурдным. Для работы с такими больными начали готовить хирургов и травматологов, которые не имеют нужной подготовки.

"Потраченные за лето десятки миллионов гривен на фонтаны, бордюры и пирс! Выполнены дорогостоящие ремонты в основных больницах, без элементарного просчета превалирования проблемы коронавируса! Не закуплены практически вообще кислородные концентраторы (стоимость на 2 пациентов 26-35 тысяч гривен), не проведены кислородные линии в планируемых медучреждениях 2-3 этапа задействования. С учетом участившихся сегодня отключений стационарной подачи кислорода на 1- 2 часа (пример - элитное на сегодня инфекционное отделение БСМП, куда все хотят попасть и где лучшие показатели выздоровления и нет смертности), полный дефицит коек с подводом кислорода, нуждаемость в кислородных баллонах до 110 в сутки. Сегодня есть еще 10-12 суток для радикального решения вопроса, не больше. Нужен оперативный штаб с огромными, практически абсолютными полномочиями для решения проблемы в Мариуполе!" - считает врач.

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Мариуполя заболел коронавирусом и самоизолировался.

Также мы сообщали, что в Киеве, Одессе и Мариуполе обещают построить большие госпитали для больных коронавирусом.