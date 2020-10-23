Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и кандидат в мэры Киева, шоумен и ведущий Сергей Притула устроили словесную перепалку в эфире ток-шоу "Право на владу" на канале "1+1" 22 октября.

Видео программы опубликовано в YouTube.

Так, Дубинский попросил Притулу назвать, сколько в Киеве линий метро. На что Притула заявил, что не будет отвечать на вопросы нардепа.

"Я с вашего позволения позволю себе не отвечать на вопросы человека, которого считаю абсолютным мерзавцем, человеком, который создавал фейки во время Революции достоинства, где погибали люди. Мне крайне странно видеть этого подонка в вашей студии. Я все-таки из соображений гигиены какой-то не буду опускаться..." – сказал шоумен.

В ответ Дубинский назвал Притулу "тупым животным".

"Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева, это обидно. Потому что киевляне этого не заслужили. А когда такое тупое животное позволяет себе еще и кого-то оскорблять, это вдвойне странно и смешно", – сказал он.

После оба политика начали говорить одновременно. "Да заткнись! Тебе что, Коломойский разрешил говорить сегодня со мной, что ли?" – кричал Притула.

"Я вам не "тыкаю", хоть вы и животное", – ответил нардеп.

"Еще не хватало, чтобы ты мне "тыкал", – сказал шоумен.

Напомним, в октябре стало известно, что партия "Слуга народа" ведет в Киевский облсовет шестерых сотрудников "1+1". Список возглавил Дубинский.

Также мы писали, что кандидат в мэры Киева Притула предложил перенести столицу Украины в Кропивницкий.