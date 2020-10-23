Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение пьяного смертельного ДТП, решил изменить свое отношение к алкоголю. Об этом он заявил в последнем слове на заседании Московского горсуда, где рассматривали его кассационную жалобу на приговор суда первой инстанции, пишут российские СМИ.

"Я вряд ли когда-нибудь еще раз сяду за руль. Также я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца", - заявил Ефремов.

Также артист заявил, что после трагедии он утратил свою прежнюю беззаботность.

"Эта трагедия, на самом деле, разделила мою жизнь на две части. В первой части, в прошлой, я был артистом, беззаботным человеком, с ветерком, но работящий - работал я много. В новой жизни я плохо сплю и все время думаю о Сергее Захарове", - признался осужденный.

Ефремов заверил, что мог бы сразу возместить моральный ущерб и заплатить за автомобиль ВИС, если бы был допущен к своим материальным средствам, но с 9 июня не имеет такого доступа.

"Я абсолютно и полностью признаю свою вину. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего Сергея Захарова. Я в который раз прошу прощения. Я искренне раскаиваюсь в совершенном мною беззаконии. С самого начала я признавал вину, сотрудничал со следствием и пытался делать все, что от меня зависит", – отметил Ефремов.

Он добавил, что изменял показания, поскольку адвокат Эльман Пашаев убедил его в том, что доказательств вины нет.

Напомним, в четверг Московский горсуд немного смягчил приговор Ефремов, укоротив срок заключения на полгода - до 7,5 лет.

Также мы сообщали, что Ефремов выплатил почти 40 тысяч долларов компенсации пострадавшим в ДТП.