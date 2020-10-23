После победы донецкого "Шахтера" в первом туре Лиги чемпионов над мадридским "Реалом" (3:2) Украина несколько улучшила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

И хотя Украина по-прежнему занимает 11-е место, однако тем не менее несколько сократилось отставание от Австрии, идущей на 10-й позиции. Более того, эта победа "горняков" позволила Украине увеличить свое преимущество над Шотландией (которая идет на 12 месте - Ред.) до 0,125 балла.

Напомним, что именно таблица коэффициентов УЕФА определяет представительство стран в еврокубках - Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В гонке за рейтингом на данный момент предпочтительнее позиции Австрии, которая сохранила в еврокубках 4 команды, у Украины осталось в деле три клуба, у Шотландии и Турции - по два.



Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтер" объяснил, как купить билеты на матч с "Интером" и как вести себя на стадионе, что бы не заразиться коронавирусом.