В пятницу, 23 октября, пассажир международного аэропорта "Запорожье" "заминировал" самолет сообщением "Запорожье-Анталия", правоохранители эвакуировали 180 человек.



Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.



По данным отдела коммуникации полиции Запорожской области, 22 октября около 13:00 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что один из пассажиров международного аэропорта "Запорожье" высказал намерение заминировать самолет сообщением "Запорожье-Анталия".

В сообщении говорится, что правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов не обнаружено.

Так, сотрудниками полиции была установлена личность мужчины, который сообщил о "минировании": это местный житель 1969 года рождения. Объяснять свой поступок он отказался.

По данному происшествию, открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.



Ранее "Страна" писала, что в аэропорту Львова в аварию попал частный легкий самолет.



Также напомним, что в Одессе совершил аварийную посадку военный самолет США, у которого отказал двигатель.