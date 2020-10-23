Тестирование на коронавирус методом ПЦР следует делать на седьмой-восьмой день после контакта с больным. Так удастся избежать ложного отрицательного результата. Такое мнение высказал руководитель ключевых проектов Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) Юрий Ганиченко в ходе презентации модели распространения CovidD-19-19 в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Юрия Ганиченко, носителей коронавирусной инфекции, но с отрицательным тестом, не вносят в статистику Минздрава.

"Не вносятся люди, которые являются носителями и у которых тест отрицательный. Одна из причин, почему это может быть, это когда человек сдал тест, и он ложноотрицательный, а на самом деле человек болен. Если человек прямо сегодня проконтактировал с больным Covid-19 и тут же сдал ПЦР-тест, который покажет, что ничего нет. Но это не значит, что человек не заболел - он сдал тест рано", – сказал Ганиченко.

С 17 сентября в Украине изменился подход к тестированию от Минздрава: рекомендуется сдавать тест на седьмой-восьмой день после контакта с заболевшим для предотвращения такой ситуации, сообщил специалист.

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