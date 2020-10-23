Лидер "Радикальной партии Украины" Олег Ляшко, который баллотируется на довыборах в Раду по округу №208 в Черниговоской области, опубликовал агитационный клип. В нем политик сыграл роль сельского работяги, который спасает мир от суперзлодея.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ляшко.

Песню "Не отступай", на которую снят клип, поет сам лидер "Радикальной партии".

В описании к ролику указано, что это первая песня Ляшко, которая уже стала гимном политсилы.

По сюжету клипа Олег Ляшко просыпается под пение петухов, для него накрывают стол с завтраком - молоком, помидорами, огурцами и салом с хлебом. После этого герой подходит к колодцу, достает из него ведро с водой, пьет прямо из него. В этот момент во двор приезжают люди в костюмах на черных внедорожниках. Они сообщают, что планета в опасности, потому что на нее напал злодей.

Ляшко, который первую часть клипа ходил в одних джинсах - без футболки или рубашки - идет одеваться. Он наряжается в свой костюм для спасения мира - брюки, рубашку, красный галстук и красный плащ. С собой он берет вилы.

После этого герой едет в город, где в административном здании находится суперзлодей с охраной. Ляшко удается вилами пробить его защиту, после чего злодея скручивают люди в черном. Ляшко отвозит его в деревню. Злодея сажают за стол, а напротив герой и местные пожилые женщины пьют самогон. После этого злодея заставляют работать по хозяйству.

На протяжении всего клипа Ляшко окружают пожилые жительницы деревни, они же, а также молодые девушки выполняют роль подтанцовки во время припевов.

"Не відступай, бо в правді сила. Всіх скотиняк візьмем на мило. Не припиняй, завжди йди до мети", – поется в песне.

Напомним, в мае в Киеве был найден застреленным народный депутат Валерий Давиденко. Он был членом группы "Доверие" в парламенте. После этого на округе №208, по которому он прошел в Раду, назначили довыборы, они состоятся в один день с местными выборами.

Также мы публиковали репортаж с 208 округа, через который Олег Ляшко пытается вернуться в Раду.