Пандемия коронавируса набирает обороты во многих странах. По состоянию на пятницу, 23 октября, в Украине, Польше, Литве и России зафиксировали очередные антирекорды по новым случаям Covid-19.

Кроме того, в мире за сутки коронавирусом заразились 478 132 человека, что также является рекордным показателем с начала пандемии.

Соответствующие данные обнародованы на сайте worldometers.info.

Так, в Польше за последние 24 часа Covid-19 заболели еще 13 632 человека. Предыдущий антирекорд был зафиксирован два дня назад, 22 октября. Тогда за сутки коронавирусом заразились 12 107 жителей Польши. За последние 24 часа выздоровели в Польше 2 888 человек и еще 153 умерли.

В Литве за сутки Сovid-19 заболели 442 человека, что является самым высоким показателем за все время. Всего с начала пандемии было выявлено 9 104 случаев коронавируса. Выздоровели за последние 24 часа 3 978 жителей страны. За сутки умер от Covid-19 один человек, всего зафиксировано 126 летальных случаев.

За минувшие сутки в России выявили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 369 случаев больше, чем днем ранее, когда Сovid-19 заболели 15 971 человек. Таким образом в РФ установили новый антирекорд по числу новых пациентов с Covid-19.

Также, по состоянию на пятницу, 23 октября, в мире выявили 478 132 новых случая заболевания Сovid-19, что является новым антирекордом.

Напомним, в Киеве сегодня также установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом.

Также мы сообщали, что вчера, 22 октября, четыре страны Европы захлестнула волна антирекордов по Covid-19.