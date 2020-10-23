После того, как лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко переболела коронавирусом, стало известно, что и ее мама Людмила Телегина так же оказалась инфицированной.

Причем заболевание протекает с осложнениями. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

"Мама Юлии Тимошенко заболела, она заразилась Covid-19. Болезнь у нее протекает очень тяжело", - сообщил источник.

Стоит отметить, что Людмила Телегина находится в очень преклонном возрасте, ей 83 года.

Напомним, что в конце августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Она прошла курс лечения и 25 сентября впервые появилась на публике после болезни.

В материале "От меня уходила жизнь" мы рассказали, как Юлия Тимошенко после месяца болезни вернулась в большую политику.