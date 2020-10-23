В пятницу, 23 октября, стало известно, что в Греции комендантский час начнется с воскресенья, 25 октября и будет действовать с 00:30 до 05:00 в областях с красным и оранжевым уровнями эпидемической угрозы.



Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис во время общенационального телеобращения, сообщило информагентство Anadolu.



Так, греческие власти вводят в стране комендантский час из-за роста числа заражений коронавирусом.



Мицотакис назвал эту меру вакциной до вакцинации и отметил, что ношение лицевой маски является обязательным во всех закрытых общественных местах Греции. "Отныне маска необходима для входа в кафе или ресторан. Маску можно будет снять только после того, как мы сядем", - сказал премьер-министр.



За минувшие сутки в Греции наблюдался очередной рост числа инфицированных - 882 новых случая. Общее количество инфицированных достигло 28 216, умерло 549 человек.



Напомним, что Греция запретила въезд гражданам Сербии после роста числа зараженных коронавирусом туристов.



