Председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявила, что 56 депутатов (больше, чем каждый восьмой - Ред.) Верховной Рады Украины IX созыва баллотируются в органы местного самоуправления.

Об этом она рассказала во время онлайн-брифинга в пятницу, 23 октября.

"Возможно, уникальная ситуация для этих местных выборов, может, что в местные органы самоуправления, преимущественно местных советов, за небольшим исключением, баллотируется 56 действующих народных депутатов Украины", - сказала Айвазовская.

По ее словам, нардепы не смогут совмещать работу в парламенте и местном самоуправлении, поскольку согласно действующему законодательству, человек может иметь только один представительский мандат. В случае победы на местных выборах, парламентарии должны будут выбрать, работать им в Верховной Раде или в органе местного самоуправления.

Напомним, местные выборы пройдут уже в воскресенье, 25 октября.

Также мы сообщали, что сегодня в Украине завершается предвыборная агитация. С субботы, 24 октября, начнется "день тишины".