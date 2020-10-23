В Украине выходные, 24-25 октября, будут довольно теплыми. Воздух прогреется +11...+22 градусов. Осадков в большинстве регионов страны не ожидается.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, Диденко уточнила, что 24-25 октября в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков, лишь в субботу в северных регионах и в Харьковской области есть вероятность небольших дождей. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный, умеренным. Температура воздуха в субботу в течение дня составит +12...+18 градусов, немного ниже, +11...+14 градусов будет в Сумской области. На юге - теплее, +16...+22 градуса. В воскресенье воздух посвежеет, будет на 2-4 градуса прохладнее.

"В Киеве завтра будет облачно, иногда даже немного с дождем, а вот в воскресенье ожидается прекрасная погода - сухо, с красивыми утренними туманами, днем ​​с солнышком. Температура воздуха в субботу - +16 градусов, в воскресенье около +14 градусов", - написала Диденко.

По словам синоптика, начало следующей недели обещает быть в Украине сухим, местами ожидаются дымка и туманы. Воздух будет свежее, но ощутимых холодов пока не предвидится.

Напомним, в пятницу, 22 октября, в Украине потеплеет до +20 градусов.

Также мы писали, что украинцев предупредили о резком похолодании и заморозках.