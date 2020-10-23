В Курской области 17-летняя ученица лицея Анна Целикова решила стать "волонтером" местного военкомата и лично раздала повестки 30 призывникам.

Об этом сообщает российское издание "КП-Курск".

Так, девушка, которая учится в Курске, на время приехала в гости к бабушке и решила найти подработку. Она стала ходить по адресам призывников для военкомата.

"Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почетная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва", — заявила девушка.

Все, кому девушка вручила повестки, вовремя явились на призывной пункт. За отличную работу военкомат вручил Целиковой благодарность. При этом в ведомстве не исключили, что будут продолжать привлекать молодых девушек для доставки повесток.

"Она считает, что служба в армии — это ответственность, долг перед страной, а те, кто смело идёт на срочную службу, достойны уважения", — пояснили в пресс-службе администрации Курской области.

Напомним, недавно в Киеве работник военкомата и посредник попались на взятке за "отмазывание" призывника от армии.

Также мы писали, что абитуриент рассказал, как его удерживают в киевском военкомате и хотят отправить в армию.