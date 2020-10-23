На Прикарпатье, в Коломые, с коронавирусом слегли все врачи местной инфекционной больницы. В связи с этим пациенты остались на попечении среднего и младшего медицинского персонала. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на мэра Коломыи Игоря Слюзара.

Как рассказал градоначальник, в КНП "Коломыйская инфекционная больница Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области" работают 17 врачей, но сейчас все они заражены Covid-19, в том числе и руководитель медучреждения, поэтому пациентов обслуживает средний и младший персонал.

Также Игорь Слюзар говорит, что в Коломые статистика больных коронавирусом меняется к худшему.

"В больнице лежит 21 больной с подтвержденным COVID-19, 24 - под подозрением", - заявил мэр.

Напомним: 17 октября в Коломые от пневмонии из-за COVID-19 умер мальчик 8 лет, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, Коломыя находится в желтой зоне карантина и, с учетом нового зонирования 26 октября, ее положение не поменяется.

Также мы сообщали, что за неделю в Украине "зеленая зона" уменьшилась вдвое, в ней не осталось ни одного облцентра.