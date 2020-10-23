В среду, 21 октября, от коронавируса умерла волонтер и активистка и волонтер Оксана Животкова. Она занималась юридическими вопросами в штабе "Нацкорпуса" в Киеве, а также помогала бывшим бойцам проходить реабилитацию.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба "Нацкорпуса".

Оксане Животковой было 53 года. Она родилась в Харькове, ранее преподавала в педуниверситете. С 2007 года занималась юридическими вопросами и документами в организации "Патриот Украины".

"С начала войны Оксана Васильевна помогала экс-бойцам проходить реабилитацию. Впоследствии стала активисткой Харьковского отделения ГК "Азов". До последних дней Оксана работала в Центральном штабе Нацкорпусу в Киеве", - сказано в сообщении.

Напомним, от коронавируса умерли уже более 600 киевлян.

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