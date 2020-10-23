Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа оказался практически беззащитным перед любыми попытками взлома.

Так, хакер из Нидерландов Виктор Геверс утверждает, что ему удалось получить доступ к аккаунту Трампа, затратив всего пять попыток и при помощи довольно простого пароля.

Об этом сообщает газета Volkskrant.

Виктор Геверс уверяет, что защитная система не заблокировала его после четырех безуспешных попыток ввести пароль и получить доступ к аккаунту.

Однако когда он в пятый раз ввел пароль "maga2020!" (аббревиатура предвыборного лозунга Трампа Make America Great Again 2020! - Ред.) его ждал успех. Кроме того, аккаунт Трампа не был защищен двухуровневой системой аутентификации.

"Я ожидал, что меня заблокируют после четырех попыток. Или же что у меня по крайней мере потребуют предоставить дополнительную информацию", - сказал Геверс.

По его словам, после получения доступа к странице президента США он сразу же уведомил об этом ЦРУ, ФБР, команду Трампа и руководство соцсети.

Напомним, что Виктор Геверс был одним из трех хакеров, которые вошли в аккаунт Трампа в 2016 году. Поводом же для повторной попытки взлома аккаунта Трампа стали сообщения о Хантере Байдене. Жесткий диск сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена был украден или взломан, отчасти потому, что Хантер Байден тоже использовал легко угадываемый пароль (Hunter02).

Ранее "Страна" сообщала, что хакеры взломали сайт белорусского госТВ и показали столкновения полиции и протестующих.