Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Ереване и Баку могут согласовать ввод российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Интерфакс".

"Для нас приемлемо введение миротворцев. Я могу сказать, что представление Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если говорить о компромиссах, здесь тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев.

У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно учитывать мнения других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот", - сказал Пашинян.

Кроме того, он не исключает, что в случае эскалации боевых действий и их переноса на всю границу Армении и Азербайджана Ереван может обратиться за помощью к России и ОДКБ.

"Мы уже проинформировали наших коллег по ОДКБ о текущей ситуации. Россия заявила, что Москва будет верна договорным обязательствам, которые имеет перед Арменией в сфере безопасности. Если ситуация так будет развиваться, конечно, Армения с этим вопросом обратится в ОДКБ или, может быть, вплоть до России", - заявил Пашинян.

Напомним, ранее в Баку заявили, что не хочет присутствия российских военных в качестве миротворцев в Нагорном Карабахе.

До этого в Кремле сообщили, что не будет вводить миротворцев в Карабах без согласия Азербайджана.