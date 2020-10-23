В Харьковской области, где сбили на пешеходном переходе двух близнецов, в поселке Эсхар, во время родов на дому умерла местная жительница, ребенка удалось спасти.

Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции региона.



Так, следственно-оперативная группа установила, что 35-летняя женщина рожала на дому в антисанитарных условиях. В это время по месту жительства находился отец ребенка. После родов 42-летний мужчина пошел за лекарствами, а когда вернулся роженица уже умерла.



"Отец ребенка вызвал скорую помощь. Приехавшая бригада медиков констатировала смерть женщины и направили в больницу новорожденного мальчика для установления его состояния здоровья", - говорится в сообщении.



Позже было установлено, что за всю беременность женщина к врачам не обращалась и на учете в женской консультации не состояла. Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Производится досудебное расследование.



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