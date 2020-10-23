Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из России трех детских книг из-за "пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики".

Об этом информирует пресс-служба Госкомтелерадио на своей странице в Facebook.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Издательство "Махаон-Украина" в ввозе на территорию Украины с целью распространения трех детских книг российского издательства "Азбука-Аттикус", которые пропагандируют государство-агрессора, коммунистический тоталитарный режим и его символику", - говорится в сообщении.

Так, не разрешается ввоз в целях реализации детской книги "Транспорт" серии "Развиваем малыша", в которой изображен российский танк и коммунистическая символика.

По данным Госкомтелерадио, в другой книге для детей "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" есть глава о первых спутниках Земли и освоении космического пространства во времена СССР, которая иллюстрируется государственным флагом РФ.

Уточняется, что книга под названием "А почему небо голубое?", которая также не получила разрешение на ввоз, предлагает детям познавать мир сквозь призму реалий, мифов и символов государства-агрессора. Отдельные ее страницы посвящены обширному описанию российского государственного флага, который, по интерпретации авторов, символизирует благородство, честность, мужество и еще большое количество достоинств.

Отмечается, что, в целом, начиная 2017 года, Госкомтелерадио выдал 29,004 тыс. разрешений на ввоз издательской продукции и предоставил 4 162 отказов в выдаче разрешений.

Кроме того, на исполнение решения СНБО Украины 2019 года Госкомтелерадио приостановил на срок применения санкций выдачу субъектам хозяйствования разрешений на ввоз издательской продукции российских издательств, выпускающих печатную продукцию антиукраинского содержания, а также остановил на срок применения санкций действие 11,894 тыс. выданных ранее разрешений на ввоз 29 342 000 экземпляров изданий.

Ранее мы писали, что Госкомтелерадио отчиталось о запрете на ввоз в Украину более миллиона российских книг.

Также рассказывали, что во Львовской области в "Смешариках" увидели пропаганду русского мира.