На заседание Совета Нацбанка, запланированное на 27 октября, приедет старший экономист МВФ Вим Фонтейн. Об этом идет речь в письме Фонда на имя Богдана Данилишина, главы совета НБУ.

Документом располагает "Страна".

Причина появления эмиссара МВФ в письме не указывается. Но, судя по всему, оно связано с возможным рассмотрением вопроса об увольнении первого зампреда НБУ Екатерины Рожковой и заместителя Дмитрия Сологуба.

Совет выразил обоим чиновникам недоверие еще 5 октября. 16 октября должно было состояться заседание, где Рожкову и Сологуба могли снять с должности. Однако его проведение отменили.

К слову, на том заседании также собирался присутствовать указанный представитель МВФ - Вим Фонтейн, о чем "Страна" уже рассказывала.

Эпопея с увольнением кадров Порошенко из Нацбанка тянется, как видим, с начала октября.

Это связано с тем, что Рожкову и Сологуба пытаются отстоять западные посольства и МВФ.

Детальнее "Страна" разбирала эту историю в материале "Решение Зеленского". Почему из НБУ никак не могут уволить Рожкову и что это значит для валютного рынка.