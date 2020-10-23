Вторая попытка снять Рожкову. На заседание Нацбанка во вторник приедет человек из МВФ
На заседание Совета Нацбанка, запланированное на 27 октября, приедет старший экономист МВФ Вим Фонтейн. Об этом идет речь в письме Фонда на имя Богдана Данилишина, главы совета НБУ.
Документом располагает "Страна".
Причина появления эмиссара МВФ в письме не указывается. Но, судя по всему, оно связано с возможным рассмотрением вопроса об увольнении первого зампреда НБУ Екатерины Рожковой и заместителя Дмитрия Сологуба.
Совет выразил обоим чиновникам недоверие еще 5 октября. 16 октября должно было состояться заседание, где Рожкову и Сологуба могли снять с должности. Однако его проведение отменили.
К слову, на том заседании также собирался присутствовать указанный представитель МВФ - Вим Фонтейн, о чем "Страна" уже рассказывала.
Эпопея с увольнением кадров Порошенко из Нацбанка тянется, как видим, с начала октября.
Это связано с тем, что Рожкову и Сологуба пытаются отстоять западные посольства и МВФ.
Детальнее "Страна" разбирала эту историю в материале "Решение Зеленского". Почему из НБУ никак не могут уволить Рожкову и что это значит для валютного рынка.