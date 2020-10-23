В четверг, 22 октября, в польской столице Варшаве прошли массовые протесты из-за решения Конституционного суда, который ужесточил запрет абортов. В ходе акции между митингующими и правоохранителями возникли стычки, есть задержанные.

Об этом сообщает RMF24.

После того, как Конституционный суд Польши запретил женщинам проводить аборты, признав их право на прерывание беременности неконституционным даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери, у здания суда собралось около тысячи человек. Они принесли плакаты с лозунгами о том, что такое решение - это "похороны прав женщин".

Протестующие попытались попасть к офису партии "Право и справедливость", но полиция перекрыла улицу и не пустила людей под стены здания, заявив, что акция протеста является незаконной из-за внесения Варшавы в "красную" зону карантина.

Тогда митингующие отправились к дому лидера Пис Ярослава Качиньского. Там также собралась полиция, между правоохранителями и протестантами начались столкновения. В полицию полетели камни, силовики применили слезоточивый газ. Задержаны около 15 человек.

Setki osób protestujących przeciwko dzisiejszej decyzji TK już na Nowogrodzkiej. Policja zamknęła ulicę, nie dopuszcza nikogo przed siedzibę PiS. @RMF24pl pic.twitter.com/Biv0Ex4oi7 — Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020

Policja użyła gazu wobec protestujących przed domem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Tłum napierał na policyjny kordon, po gazie się cofnął.@RMF24pl pic.twitter.com/iqYz6e4VDR — Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020

Напомним, Турчинов призывал Зеленского запретить аборты в Украине.

Также мы писали о том, что в Алабаме решили установить жестчайший запрет на аборты.