Протесты начались после решения Конституционного суда. Фото: rmf24.pl

В четверг, 22 октября, в польской столице Варшаве прошли массовые протесты из-за решения Конституционного суда, который ужесточил запрет абортов. В ходе акции между митингующими и правоохранителями возникли стычки, есть задержанные. 

Об этом сообщает RMF24.

После того, как Конституционный суд Польши запретил женщинам проводить аборты, признав их право на прерывание беременности неконституционным даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери, у здания суда собралось около тысячи человек. Они принесли плакаты с лозунгами о том, что такое решение - это "похороны прав женщин".

Протестующие попытались попасть к офису партии "Право и справедливость", но полиция перекрыла улицу и не пустила людей под стены здания, заявив, что акция протеста является незаконной из-за внесения Варшавы в "красную" зону карантина.

Тогда митингующие отправились к дому лидера Пис Ярослава Качиньского. Там также собралась полиция, между правоохранителями и протестантами начались столкновения. В полицию полетели камни, силовики применили слезоточивый газ. Задержаны около 15 человек.

Напомним, Турчинов призывал Зеленского запретить аборты в Украине.

Также мы писали о том, что в Алабаме решили установить жестчайший запрет на аборты.

 

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