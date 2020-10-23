Партия "Слуга народа" потратит на оплату труда волонтеров, которые будут проводить анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день выборов, 103 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные гражданской сети "Опора", сообщила глава правления "Опоры" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в пятницу.

"Мы получили информацию от компаний, которые сейчас проводят рекрутинг людей для организации этого "социологического опроса". Планируется обеспечить все избирательные участки. Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно от компаний-организаторов этого процесса, составляют около 75 млн гривен. Это если говорить о полевой части, исключительно расходах на организацию работы волонтеров. Стоимость компенсации, которая будет получаться на руки - около 1 200 гривен", - сказал она.

Также, по ее данным, с волонтерами будут заключать гражданско-правовые договоры, с которых должны быть выплачены налоги.

"Если речь идет о гражданско-правовых договорах, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов разных типов, которые необходимо заплатить в бюджет. Соответственно, максимальное количество расходов ориентировочно составляет 103 млн гривен. Это если мы говорим о сумме, из которой еще будут выплачены налоги, а также компенсировано 40 гривен координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", - сообщила Айвазовская.

Напомним, 25 октября, в день местных выборов, украинцам предложат дать ответы на пять вопросов президента, посвященных пожизненным срокам для коррупционеров, легализации медицинского каннабиса, созданию свободной экономической зоны на Донбассе, сокращению численности депутатов Верховной Рады и Будапештскому меморандуму.

Как сообщалось, "Слуги народа" взяли на себя финансирование всеукраинского опроса Зеленского

Вчера стало известно, что крупнейшие соцкомпании заявили, что не ведут переговоров со "Слугой народа" о проведении опроса Зеленского.