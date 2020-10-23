Падение производства сельскохозяйственной продукции в Украине в сентябре 2020 года ускорилось к аналогичному месяцу 2019 года до 19,2% с 5,5% в августе.



Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в пятницу, 23 октября.



"В целом за январь-сентябрь текущего года спад в украинском агропромышленном комплексе ускорился до 13,1% с 9,8% по итогам восьми месяцев", - сообщается в материале.

В статистике показано, что в 2019 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 1,1% после скачка на 8,1% в 2018 году и спада на 2,2% в 2017 году.



Ранее "Страна" сообщала, что промышленное производство в сентябре сократилось на 4,4%.



Также напомним, что в сентябре потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.