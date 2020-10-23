Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал урожай картофеля на участке в своей резиденции. Половину урожая он отдал сотрудникам ОМОНа.

Об этом сообщает приближенный к пресс-службе президента Телеграм-канал "Пул первого".

При этом, что было сделано со второй половиной урожая, не уточняется.

Также, как пишет канал, Лукашенко во время его поездки в Слуцкий район подарили пармезан годичной выдержки. Он заявил, что поделится им с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным и своим помощником Александром Косинцем.

Отметим, что в этом году пресс-служба не публиковала отчета об уборке урожая на участке Александра Лукашенко. Хотя последние несколько лет подобные репортажи публиковались регулярно. При этом к уборке часто привлекали известных людей: бизнесменов, чиновников, артистов.

Как известно, ранее часть своего урожая Лукашенко передавал в дар ветеранам, в детские дома и дома престарелых. Например, в прошлом году Николай Лукашенко завез в ГУ "Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов" 4 тонны картошки, мед, соленья и варенье, белорусские дыни из узбекских семян, яблоки, березовый и яблочный соки.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о прозрении минчан во время протестов и пригрозил найти каждого зачинщика беспорядков.

Также мы писали, что Европа согласовала введение санкций против Лукашенко.