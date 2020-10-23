За неделю в Украине "зеленая зона" уменьшилась вдвое, в ней не осталось ни одного облцентра
После нового деления на карантинные зоны число "зеленых" административно-территориальных единиц в Украине сократилось в два раза - с 54 до 27. Кроме того, ни один из областных центров не попал в зону с минимальными карантинными ограничениями.
Об этом в ходе пресс-брифинга 23 октября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"К "зеленому" уровню эпидопасности отнесли 27 административно-территориальных единиц, а 590 должны внедрить или продолжить реализовывать дополнительные действия для защиты населения. Для сравнения на предыдущей неделе 54 административно-территориальных единицы входили в "зеленую" зону. Ни один областной центр не попал в "зеленый" уровень",- сказал Степанов.
В "красную" зону вошло 10 областных центров: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.
"В "красную" зону вошли 100 административно-территориальных единиц, в частности все 15 Луганской области и 85 из 18 регионов Украины",- заявил Степанов.
Напомним, в Украине третий день фиксируется антирекорд по коронавирусу, число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 7 517 человек.
Также мы писали о том, что Зеленский назвал новый критерий для введения жесткого карантина в Украине.