Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать досудебное следствие по обращению о невыполнении директором НАБУ Артёмом Сытником судебного решения о незаконности его назначения.

Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в своём Телеграмм-канале.

"Жалобу заявителя Ильи Кивы на бездеятельность уполномоченных служебных лиц ГБР, которая состоит в не внесении ведомостей в ЕРДР после получения заявления, удовлетворить. Обязать служебных лиц ГБР внести в ЕРДР ведомости по заявлению Ильи Кивы от 11.09.2020 о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование", - говорится в решении суда.

Напомним, в сентябре Илья Кива просил ГБР расследовать дело в отношении невыполнения Артемом Сытником решения Конституционного Суда Украины о незаконности его назначения на должность директора НАБУ. Нардеп заявил, что Сытник фактически самовольно присвоил властные полномочия и звание служебного лица.

Также мы сообщали, что ГБР уже открыло уголовное производство против директора НАБУ Артема Сытника по заявлению телеведущего Дмитрия Спивака. Дело касается продажи земельного участка в Севастополе по российским законам.