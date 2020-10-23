В Украине за сутки коронавирусом заразились почти три сотни силовиков
За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 287 правоохранителей. Общее число случаев Covid-19 в системе МВД достигло, по состоянию на 23 октября, 10 483 человек.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Вчера наибольшее количество больных правоохранителей было зарегистрировано в Черниговской области (18), в Сумской области (16), в Запорожской области (15) и в Киеве (29).
Всего с начала пандемии Covid-19 выздоровели 9 670 силовиков, умерло - 26.
Напомним, 23 октября в Украине третий день подряд фиксируется антирекорд по коронавирусу, число зараженных Covid-19 выросло на 7 517 человек.
Также мы писали о том, что Минздрав опубликовал свежие данные по распространению коронавируса по регионам Украины на 23 октября.
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