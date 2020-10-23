В пятницу, 23 октября, в аэропорту "Борисполь" задержали украинца, который прилетел из Минска. Ранее его разыскивали правоохранители за кражу.

Об этом информирует Государственная пограничная служба на своей странице в Facebook, видео задержания опубликовано в Youtube.

"Гражданина Украины задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в столичном аэропорту. Инцидент произошел в пункте пропуска "Борисполь", - говорится в сообщении.

По данным Госпограслужбы, мужчина прибыл в Украину рейсом из Минска. Во время проверочных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывание базы данных правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчину правоохранители разыскивали за кражу.

"Когда во время доведения решения о его задержании украинец понял, что из пункта пропуска он направится в отделение полиции - начал нецензурно ругаться, завязал драку и успел разбить монитор компьютера", - добавили в Госпогранслужбе.

Сейчас правонарушителя задержали, составили соответствующие материалы и передали сотрудникам Национальной полиции.

Ранее мы писали, что пограничники Сумской области задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол семь лет.

Также сообщали о задержании в Днепре болгарского киллера, который был в розыске.