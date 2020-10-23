По данным на пятницу, 23 октября, все украинские учреждения здравоохранения за сентябрь получили деньги для выплаты надбавок врачам.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, так же уже продолжается перечисление средств для выплаты надбавок за октябрь.

"Мы пошли на повышение заработной платы медикам через выплату надбавок. На сегодняшний день у нас все учреждения здравоохранения получили средства предусмотренные для выплаты надбавок. На сентябрь - это 1 млрд 270 млн 579 тысяч гривен и уже за октябрь 1 млрд 179 млн 527 тысяч и продолжается перечисление средств за октябрь, чтобы не было никакой задержки по выплате заработной платы и этих надбавок", - отметил он.

Напомним, ранее Кабмин привязал зарплату медиков к количеству пациентов с Covid-19, которых они лечат.

Также мы писали, что за период пандемии Covid-19 в Киеве уволился каждый четвертый медик.