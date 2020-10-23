Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали страницы украинского политолога и бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, который помогал Рудольфу Джулиани, личному адвокату президента Дональда Трампа, сопровождая его в Киеве в конце 2019 года и помогал собирать информацию о вмешательстве украинских властей в выборы в США в 2016 году на стороне Хиллари Клинтон (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Также его называют одним из тех, кто помогал команде Трампа собирать компромат против Байдена.

Так, на странице политолога в Facebook высвечивается надпись: "Этот контент сейчас недоступен".

В Twitter страницы Андрея Телиженко также не открывается, если ввести старый ее адрес, появляется надпись: "Такой учетной записи нет".

Напомним, в начале октября США аннулировали визу украинскому политологу Андрею Телиженко, который помогал Рудольфу Джулиани, личному адвокату президента Дональда Трампа.

Также мы писали о том, что Facebook заблокировал аккаунт нардепа Андрея Деркача, который обнародовал записи разговоров Байдена и Порошенко.