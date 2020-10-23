Утром в пятницу, 23 октября, в Словакии начали бесплатно тестировать все население страны на коронавирус. Пройти тестирование сможет каждый желающий, однако, кто откажется, обязан уйти на 10-дневный карантин.

Об этом сообщает "Газета" со ссылкой на РИА "Новости".

Так, с 23 по 25 октября анализы сдадут жители районов Дольни-Кубин, Тврдошин, Наместово-на-Ораве и Бардеёв, где зафиксировано наибольшее количество заболевших Сovid-19. После чего, с 30 октября по 1 ноября, и с 6 по 8 ноября, протестируют население в остальных частях страны.

К организации тестирования привлечены 8 000 военных. Власти также призывают медиков и студентов помочь в проведении мероприятий. Глава Министерства здравоохранения Марек Крайчи заявил, что присоединится к одной из бригад.

Добавим, что население Словакии составляет 5,458 млн. человек.

Напомним, из-за коронавируса Словакия с 1 октября ввела в стране режим чрезвычайной ситуации.

Также мы писали о том, что Словакия ужесточила въезд в страну гражданам Чехии из-за Covid-19.