Власти Дании приняли решение серьезно ограничить въезд для жителей Германии из-за всплеска сулчаев коронавирусной инфекции на территории ФРГ. Некоторые исключения возможны лишь в редких случаях для жителей приграничных районов.

Об этом пишет издание DW со ссылкой на министерство иностранных дел Дании.

"Начиная с 24 октября въезд в Данию будет предоставляться только тем гражданам ФРГ, которые будут иметь на то "веские причины". В отношении немецких отдыхающих, то единственным основанием для разрешения на въезд может быть наличие собственного дома для отдыха в Дании", - говорится в сообщении.

Среди других причин, которые позволят немцам въезжать на территорию Дании, называются: работа в Дании или намерение посетить свою семью или партнера. Также глава МИД страны Еппе Кофод отметил, что пересечь границу смогут жители пограничной земли Шлезвиг-Гольштейн, впрочем, при условии, что уровень распространения заражения там не превысит 30 случаев на 100 тысяч жителей.

Кроме того, в МИД заверили, что объявленные ограничения не приведут к тому, что те немцы, кто остается в стране, будут обязаны немедленно покинуть страну.

Напомним, недавно глава здравоохранения Германии заболел коронавирусом после заседания кабинета министров.

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