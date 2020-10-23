Минздрав опубликовал свежие данные по распространению коронавируса по регионам Украины на 23 октября
В Украине, где сегодня зафиксировали очередной антирекорд по новым случаям коронавируса, уже 330 396 человек болеет Covid-19. В Харьковской области и Киеве число новых пациентов сегодня превысило 600 человек.
Соответствующие данные размещены в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, в Украине с начала пандемии выздоровели уже 137 578 жителей страны (+2 680 за сутки). Количество летальных случаев достигло 6 164 (+121).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 23 октября
Винницкая область - 8 923 (+141),
Волынская область - 11 792 (+218),
Днепропетровская область - 12 380 (+312),
Донецкая область - 8 160 (+264),
Житомирская область - 11 264 (+426),
Закарпатская область - 12 541 (+256),
Запорожская область - 7 495 (+402),
Ивано-Франковская область - 17 705 (+258),
Кировоградская область - 1 858 (+72),
Киев - 33 135 (+635),
Киевская область - 13 958 (270),
Львовская область - 26 399 (+378),
Луганская область - 2 985 (+144),
Николаевская область - 6 602 (+174),
Одесская область - 21 128 (+571),
Полтавская область - 7 532 (+316),
Ровенская область - 16 985 (+294),
Сумская область - 9 888 (+158),
Тернопольская область - 18 613 (+330),
Харьковская область - 31 592 (+693),
Херсонская область - 2 951 (+107),
Хмельницкая область - 12 413 (+471),
Черновицкая область - 18 811 (+249),
Черкасская область - 7 704 (+163),
Черниговская область - 7 582 (+215)
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