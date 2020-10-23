Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности и ЦРУ США Эдвард Сноуден не собирается покидать Россию, пока не прекратится его уголовное преследование в Америке.

Об этом со ссылкой на адвоката американца Анатолия Кучерену пишет "Интерфакс".

Сноуден недавно получил бессрочный вид на жительство в России и теперь некоторое время он будет находиться в этой стране. Там он намерен работать. Кроме того, с ним находится супруга.

"Эдвард всегда скучает по Родине, он об этом говорил мне неоднократно. Но он не может туда поехать, потому что не закрыты все те уголовные преследования, которые озвучиваются с политических всяких трибун", - сказал Кучерена.

При этом защитник Сноудена не ответил на вопрос, как скажутся на судьбе его подзащитного президентские выборы в США.

"На его судьбу однозначно повлияет прекращение его преследования, всяких спекуляций вокруг его имени. Благом для Америки стало бы признание Сноудена героем политическими деятелями США. Ведь американский народ давно уже признал его героем", - сообщил адвокат.

Напомним, в 2013 году, когда Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки за людьми в интернете сотрудниками американских и британских спецслужб. После этого в США ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сам он бежал в Гонконг, а затем - в РФ.

Также мы писали, что в сентябре 2020 года разоблаченная Сноуденом программа сбора данных в США была признана судом незаконной.