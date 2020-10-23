Между Славянском, Краматорском, Дружковкой и Константиновкой Донецкой области планируют запустить междугородный троллейбусный маршрут. Его протяженность составит 48 километров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, сейчас Минфин и Донецкая областная госадминистрация ведут переговоры с международными финансовыми организациями о финансировании проекта строительства троллейбусного сообщения между городами Краматорской агломерации, в которой проживает около 500 тысяч граждан.

В Минфине добавили, что между городами агломерации сейчас отсутствует качественное транспортное сообщение, хотя расстояние между ними относительно небольшое.

Отмечается, что в проект также будут интегрированы действующие городские троллейбусные сети Краматорска и Славянска. "В перспективе эту новую сеть предлагается продлить до туристического магнита Северного Донбасса - города Святогорска", - уточнили в Минфине.

В ведомстве рассказали, что представители Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) выразили свою заинтересованность в проекте.

Так, Минфин и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планируют до конца года подписать соглашение о реализации второй части проекта "Городской общественный транспорт Украины", в центре которой будет развитие экологического общественного транспорта.

Ранее мы писали, что в Украине хотели запустить троллейбусы между Киевом, Запорожьем, Львовом и Одессой.