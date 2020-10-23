В воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы.

Голосовать граждане, в зависимости от места проживания, будут за разных кандидатов - начиная от претендентов на должность сельского головы или мэра и заканчивая облрадами.

Избирательный процесс будет сложным - украинцы получат от двух до пяти бюллетеней на руки. Заполнять их следует по особой схеме. В связи с чем избиратели получат не одну, а две попытки.

Свои коррективы под выборы внес и коронавирус. На участках будут усилены санитарные меры. Туда не пустят без средств защиты, паспорт необходимо предоставлять на расстоянии, а ставить галочку - только своей ручкой.

"Страна" собрала все главное, что нужно знать о выборах 2020.

Голосование в эпидемию. Полный список правил

Избирательные участки в Украине откроются в 8:00 уже по зимнему времени (накануне стрелки часов нужно будет перевести на час назад).

Без масок в здание пускать не будут. Анонсируется также, что необходимо быть в перчатках. Будет ли контролироваться ли это требование - проверим в воскресенье.

Заранее с собой следует взять ручку для заполнения бюллетеней - в кабинках из-за пандемии они лежать не будут: чтобы избегать контактов через общие предметы.

ЦИК накануне утвердила рекомендации, которые касаются избирательных процедур в условиях распространения Covid-19.

Перед началом работы на специальных избирательных участках членам территориальных комиссий, официальным наблюдателям, полицейским необходимо не позже, чем за 72 часа до дня выборов (то есть не позже 21 октября) сделать тест на коронавирус. Результат, понятное дело, должен быть отрицательным.

Весь персонал участка должны быть в масках. Те члены комиссии, которые находятся во время голосования по месту жительства (инвалидов или находящихся на самоизоляции), надевают дополнительно защитные перчатки.

Глава избирательной комиссии, его заместитель или секретарь назначают ответственное лицо, которое меряет температуру и опрашивает о симптомах ОРВИ всех, кто заходит на участок - от избирателей до работников. Тем, у кого 37,2 и выше, порекомендуют воздержаться от голосования, при отказе - для них должна быть отдельная кабинка и урна для голосования.

Избирательные участки должны быть оборудованы спиртовыми антисептиками. Не разрешается использование скатертей и другой ткани на столах. Вся мебель (столы и стулья) должны быть изготовлены из материалов, которые поддаются дезинфекции.

В помещении должны быть размещены информационные материалы о противоэпидемических мерах, которые внедряются. Дезинфекция проходит раз в два часа без остановки голосования.

Между членами ИК должна быть дистанция не менее 1 метра с использованием физических барьеров. Например, прозрачных экранов. У входа на избирательный участок и в помещении должна быть разметка в 1 метр и оптимальный маршрут движения.

При возможности необходимо обеспечить отдельный вход и выход из помещения для голосования. Потоки избирателей, которые входят и выходят из помещения, должны быть разделенными.

В помещении для голосования и при выходе размещают контейнеры для утилизации использованных средств индивидуальной защиты со специальным обозначением таких мест.

В очереди к одному столу может находиться не больше трех человек. В случае, если допустимое количество человек в помещении будет превышено, рекомендуется не заставлять избирателей покинуть помещение, а разъяснять противоэпидемические правила.

Есть свои ковид-хитрости и при выдаче бюллетеня. Для этого паспорт необходимо оставить на столе члена комиссии, и соблюдая безопасную дистанцию, снять маску для удостоверения личности. Данные паспорта со списком будут сверяться на расстоянии - притрагиваться к документу член комиссии не будет.

Те, кто голосует дома, должны показать паспорт членам комиссии, держа его в своих руках. Речь идет не только об инвалидах, но и о тех, кто на самоизоляции. Чтобы к ним пришли домой представители избиркома, их родственники должны до конца рабочего дня пятнцы, 23 октября, подать заявление в теризбирком.

При этом остается открытым вопрос, как государство сможет обеспечить участки мерами дезинфекции - теми же антисептиками. Не исключено, что на многих участках, особенно в провинции, на многие меры закроют глаза.

Все это ставит под вопрос явку самого дисциплинированного электората - пенсионеров, которые наиболее уязвимы к вирусу. И также создает угрозы закрытия остановки выборов под предлогом несоблюдения санитарных правил. То есть применения админресурса в регионах, где позиции партии власти слабее.

За кого будут голосовать украинцы 25 октября

Разобраться в бюллетенях, которые получит избиратели - отдельное приключение. Во-первых, потому что их много. Во-вторых, из-за специфики заполнения.

Всего на выборах будет шесть бюллетеней. Они разнятся по цвету в зависимости от типа власти, которая избирается.

голубые бюллетени - депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета,

зеленые - депутатов районного совета,

желтые - депутатов городского совета,

серые - депутатов районного совета в городе,

кремовые - депутатов сельского, поселкового совета,

розовые - сельского, поселкового, городского головы.

Киевляне, например, получат по два бюллетеня - за мэра и депутатов горсовета (Киев не подчиняется области). Жители Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона - по пять штук. Там, помимо прочего, состоится голосование за районные советы. А в Черногорской области будут проходить довыборы в парламент на округе №208.

Жители подконтрольного Киеву Донбасса, кроме городов Луганской области, где введена военно-гражданская администрация, получат по три бюллетеня - за городского или поселкового голову, депутатов местного и районного советов.

На этих выборах внедрена мажоритарная и пропорциональная системы. По мажоритарке украинцы будут голосовать в теробщинах, не превышающих 10 тысяч избирателей. От одного округа депутатами могут стать от 2 до 4 человек (ранее депутатом мог стать только один человек от округа). Это означает, что у избирателя только один голос, но победителей на округе будет несколько. Они ранжируются по количеству набранных голосов.

В городах от 10 тысяч избирателей выборы в местные советы пройдут по пропорциональной системе с открытыми списками. В отличие от мажоритарки, самовыдвиженцы здесь баллотироваться не смогут. Депутатские мандаты получат партии, преодолевшие барьер в 5% голосов.

В населенных пунктах, где меньше 75 тысяч избирателей, глав советов будут избирать на основании большинства (победит тот, кто наберет на один голос больше, чем у конкурента).

Для городов, где избирателей больше 75 тысяч, выборы мэров могут проходить в два тура. Второй тур назначат, если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов (от 50%+1 голос). Буквально на этой неделе по этой теме возник скандал: в "Слуге народа" выступили с идеей отменить второй тур. Однако после общественного резонанса от инициативы отказались, сославшись на то, что это мнение отдельного депутата, а не партии в целом.

Как заполнять бюллетень

В случае голосования за глав сельрад и мэров все привычно - галочка напротив фамилии своего кандидата.

А вот в отношении советов, которые избираются по пропорциональной системе, все сложно.

Потому что там списки открытые. И нужно голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата от нее.

Подробно о том, как это следует делать с примерами бюллетеней, мы рассказываем в отдельном материале.

При каких условиях бюллетень будет считаться недействительным, пояснила председатель правления гражданкой сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Только в двух случаях: если избиратель одновременно отметит две политические партии галочками и если будет поставлен только номер кандидата от политической партии и не будет промаркирована сама партия", - сказала Айвазовская вчера в эфире шоу "Право на власть".

У избирателя, по ее словам, есть две формы голосования:

можно обозначить галочкой в первом "кубике" только политическую партию. И этот бюллетень будет признан. Но это будут закрытые списки, и влияние избирателя будет минимальным.





правильнее всего поставить галочку или крестик возле названия политической партии, которая вам нравится, а дальше вписать номер кандидата из списка, который есть правее. Количество фамилий потенциальных политиков может быть от 5 до 12.

При этом цифры лучше писать трафаретом, поскольку их сложнее исправлять, а нуль перед цифрами ставить необязательно, уверяет Айвазовская. "Но избиратели настолько мудрые, что идя по улице часто слышу возле агитационных палаток, как они дискутируют о том, как правильно голосовать. Они говорят, мол поставьте нуль, чтобы туда ничего не вписали", - говорит она.

Еще один совет Айвазовской: когда не знаешь кандидатов партии, лучше поставить галочку без цифры.

А вот модель неправильного заполнения бюллетеня, когда есть крестик за одну политическую партию, а "02" написано - за другую. В этом случае бюллетень признают действительным, но он пойдет в счет обозначенной политической силы.

Также неправильно будет обводить фамилию кандидата в бюллетене:

Еще пару советов, чего нельзя делать во время выборов:

избирательный бюллетень заполняется исключительно в кабинке для голосования, его нельзя прятать или выносить;





нельзя голосовать парами и семьями, поскольку тайна голосования является священной для выборов;





подкуп избирателя является тяжким преступлением.

Не стоит беспокоиться, если на первый взгляд разобраться во всем этом не получится. Избиратель сможет проконсультироваться с членом комиссии на месте. При этом даже если ошибется, то дается вторая попытка. Там же на месте можно написать заявление и получить дополнительный бюллетень. Этой опцией можно воспользоваться один раз.

Пять вопросов от Зеленского

После того, как избиратель справится со сложной задачей проголосовать на местных выборах, ему предстоит ответить на пять вопросов от Зеленского.

Впрочем, это уже не процесс выборов, а уличный опрос. Он включает пять вопросов:

Введения пожизненного за коррупцию, Создания свободной экономической зоны на Донбассе, Сокращения количества нардепов до 300, Легализации каннабаса И обращения за военной помощью к странам-подписантам Будапештского меморандума (речь прежде всего о США и Британии).

Мы детально рассказывали о сути этих вопросов.

Бытовало мнение, что данный опрос будет проводиться в устной форме. Однако, как рассказала "Стране" замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, анкетирование будет письменным и тайным. Но, повторимся, необязательным к ответу - юридической силы подобные исследования не имеют.

Подсчет голосов и результаты выборов

Первые предварительные результаты будут обнародованы на телевидении в 20:01 воскресенья, а также на нашем сайте. Речь пойдет не о точных цифрах, а о результатах экзитполов - опросов общественного мнения на выходе из участков.

С официальным подсчетом голосов все будет сложнее. Бюллетени сделали разных цветов не для граждан, а для удобства членов комиссий. В связи с тем, что все бюллетени окажутся в одной урне, их потом будут сортировать и считать в порядке приоритетности (в порядке убывания):

сначала - облрада и довыборы на округе №208 в Чернигове,

райсовет, мэр, депутаты местной рады,

райрады в городе, где они есть,

главы села, депутатов сельских и поселковых советов.

При этом определение конкретных победителей в списках партий, которые преодолевают 5% барьер - это отдельная крайне сложная и запутанная история, о которой можно подробно прочитать в нашей статье.

Официальные цифры будут публиковаться и обновляться на сайте ЦИК. Отсюда можно сделать выбор, что главные результаты будут примерно понятны уже в понедельник. А остальной подсчет может растянуться на несколько дней - вся будущая неделя пройдет под знаком итогов выборов 2020.

Подсчет голосов на всех уровнях должен быть завершен до пятницы, 6 ноября.

Накануне выборов журналисты "Страны" провели расследование и выяснили: основные аферы на выборах могут быть реализованы путем подкупа членов комиссий. Что представляет собой эта пирамида - в нашем материале: "Как партии покупают избирательные комиссии и рисуют результаты выборов".