Со времени распространения пандемии Covid-19 по миру, в сети появилось множество ценных и полезных рекомендаций о том, как обезопасить себя от коронавируса.

Часть советов о том, как остановить вирус и что сделать, чтобы не заразиться, оказались фейками. Например, утверждения о том, что перчатки неэффективны, курильщики болеют реже, а заразиться Covid-19 можно даже через одежду, вызвали только путаницу в обществе.

В этом материале рассмотрим некоторые правдивые утверждения и ложные представления о том, как на самом деле заражаются коронавирусом, чтобы предотвратить распространение болезни.

Популярную информацию про Covid-19 проанализировали ведущие российские эксперты в интервью РИА Новости.

Правда о коронавирусе

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. По мнению главы Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, это основополагаяющая правда.

Мужчины болеют чаще. Это утверждение тоже оказалось досадной правдой. Лукашев подтверждает тезис о половой избирательности: "Почему так происходит, мы не знаем, но на больших выборках это показано". Как утверждает доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн, больше заражаются мужчины, но разница невелика.

Старшее поколение находится в большей зоне риска. По словам Альтштейна, коронавирусу все возрасты покорны, но умирают чаще пожилые.

Коронавирусом многие болеют бессимптомно. "Абсолютное большинство переносят коронавирус и даже не подозревают о том, что болеют. Однако данных о том, насколько "бессимптомники" могут передавать вирус, нет. В какой-то мере разносят, хотя они и не главные распространители. Также неясно, насколько они защищены от повторных заражений", - рассказал Альтштейн.

Потеря обоняния указывает на коронавирус – это правда, но не всегда. "Симптомом коронавируса является сочетание температуры, кашля и потери обоняния. Однако очень часто последний фактор может иметь психологический характер", - утверждает Альтштейн.

Мифы про Covid-19

Covid-19 передается через продукты и одежду - это скорее ложное утверждение, ведь для заражения нужна приличная заражающая доза. "Любой вирус, попавший на одежду, на продукты в магазине, на волосы, будет в любом случае сильно разбавлен, его концентрация снизится в десятки и сотни раз. Так что вероятность такого заражения крайне низкая, и учитывать ее в повседневной жизни не стоит", - считает Лукашев.

Вакцина бесполезна. Этот тезис является фейком. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург однозначно считает, что вакцинироваться точно нужно.

Защитные маски, антисептики и дистанция излишни – провокационный фейк. По словам доктора Лукашева, есть основания подозревать, что тяжесть инфекции зависит в том числе и от заражающей дозы. А значит, даже те меры, которые не защитят нас на 100%, как минимум снизят риск серьезного заболевания.

Курильщики заражаются реже – фейк. Гинцбург рекомендует вести правильный образ жизни: не пить и не курить, больше бывать на свежем воздухе и всячески укреплять иммунитет.

Перчатки неэффективны – это пока что спорное утверждение. По мнению Лукашева, перчатки могут снизить риск заражения. Во-первых, нет причины носить именно резиновые перчатки, простые зимние тоже подойдут. Во-вторых, перчатки не работают, если в них почесать нос. И в-третьих, оценить роль перчаток настолько трудно, что специалисты не видят причины на уровне закона форсировать их использование.