Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе в одностороннем порядке невозможно.

Об этом пишет "РИА Новости".

"Если на нас совершается нападение, то мы не только должны защитить себя, но и перейти в контрнаступление. Могу вам сказать, что после того, как они во второй раз нарушили прекращение огня, мы освободили город Зангилан и многие села. Таким образом, чем больше времени проходит на поле боя, тем больше территорий мы освобождаем", - сказал Алиев.

При этом, по его словам, попытки Армении занять взятые Азербайджаном территории тщетны.

"Поэтому правительство Армении должно серьезно подумать о своем поведении, и если оно желает эффективности прекращения огня, то, во-первых, не должно нарушать его, во-вторых, не должно пытаться вернуть уже освобожденные от оккупации территории и принять серьезное обязательство по освобождению оккупированных территорий Азербайджана", - заявил Алиев.

Кроме того, по его словам, Минская группа ОБСЕ, занимающаяся урегулированием карабахского конфликта, не смогла добиться никакого результата за 30 лет.

Напомним, "Страна" писала о том, что произошло на линии фронта 22 октября и публиковала карту боевых действий.

Также мы сообщали, что Турция заявила о готовности отправить войска на поддержку Азербайджана в Карабахе.