В Украине объем газа в подземных хранилищах сократился до 28,427 млрд кубических метров.

Об этом со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины" сообщает УНН в пятницу, 23 октября.

Так, по состоянию на среду, 21 октября, в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины газ не закачивался, тогда как еще днем ранее закачка фиксировалась на уровне 0,64 млн куб. м.

Отмечается, что уменьшение объемов газа стало фиксироваться с 20 октября, тогда было отобрано из ПХГ - 3,58 млн куб. м. А в течение суток 21 октября, из ПХГ Украины отобрано 12,02 млн куб. м газа.

При этом, согласно этим данным, в Украину из Словакии поступило 9,07 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Уточняется, что на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

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