Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы Ан-26, которая произошла 25 сентября в Харьковской области и унесла жизни 26 человек, установила причины трагедии. После этого комиссия завершила свою работу и готова объявить о ее результатах.

Об этом рассказал глава комиссии, вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью "РБК-Украина".

Так, в четверг, 22 октября, комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Соответствующий документ будет обнародован на заседании Кабинета министров Украины в среду, 28 октября.

Уруский назвал основные причины катастрофы, которые установила комиссия.

"Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду на уровнях от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия", - сказал вице-премьер-министр.

По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и второстепенные. Так, среди ряда причин есть как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").

По словам Уруского, эта техническая неисправность привела к нештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. В то же время, как рассказал он, человеческий фактор сыграл не последнюю роль.

"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого - последнего, но и других, было очень много нарушений, в частности со стороны экипажа и руководителей полета", - подытожил он.

Напомним, в авиакатастрофе самолета Ан-26 погибли 26 курсантов. Один человек, который находился на борту в тот день, выжил.

Ранее следствие не исключало, что крушение произошло в результате диверсии или теракта.