Министра иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, которая ранее объявила, что подхватила коронавирусную инфекцию, госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Врачи оценивают ее состояние, как стабильное.

Об этом сообщает VRT.

По словам пресс-секретаря министра, состояние политика стабильное. Она находится в реанимации, потому что так можно лучше контролировать ее лечение.

Как сообщается, у Софи Вильмес после встречи глав МИД Евросоюза в Люксембурге был выявлен Covid-19.

"Мой результат теста на Covid оказался положительным. Заражение, вероятно, произошло в моем семейном кругу, если учесть меры предосторожности, которые принимались за пределами дома", - написала она на своей странице в Twitter, 17 октября.

Ранее мы писали, что глава МИД Австрии заразился коронавирусом бессимптомно.

Также рассказывали, что одесский губернатор заразился коронавирусом и перешел на удаленный режим работы.