По состоянию на утро пятницы, 23 октября, в Украине подтвердилось еще 7 517 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 330 396 человек.

И это новый печальный антирекорд, причем третий день подряд. Предыдущий был установлен вчера, 22 октября, когда в стране выявили 7 053 новых зараженных за сутки. Добавим так же, что вчера, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 322 879 человек.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 6 164 пациента с этим диагнозом (+ 121 за сутки). Выздоровели уже 137 578 человек (+ 2 680 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 186 654 человека (+ 4 716 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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