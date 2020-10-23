С пятницы, 23 октября, в Украине завершается агитация за кандидатов на местных выборах, которые состоятся в воскресенье, 25 октября. С субботы, 24 октября, начнется "день тишины".

Так же до 20:00 25 октября запрещается обнародовать и распространять результаты опросов общественного мнения, связанных с выборами.

Напомним, в августе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила выборы в районные советы. Они состоятся вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Также ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как правильно заполнять бюллетень на выборах.

Также мы писали, что 25 октября состоится и Всеукраинский опрос, анонсированный президентом Владимиром Зеленским.