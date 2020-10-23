В американском городе Нэшвил прошли финальные, вторые по счету дебаты между президентом США Дональдом Трампом и его главным конкурентом от демократов Джо Байденом.

Нынешний хозяин Белого дома обвинил своего соперника в коррупции и в том, что тот получал крупные суммы от Украины, России и Китая.

"Я не получал денег от Китая, а ты получал. От Украины не получал, а ты получал. От России тоже нет. У тебя же 3,5 млн долларов. Джо, сын тебе дал! И было письмо, "мы должны дать 10% большому парню". Ты - тот большой парень!", - заявил Трамп.

В свою очередь Байден парировал эти обвинения: "Я не взял ни одного цента ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной".

Говоря о работе своего сына в украинской компании Burisma, бывший вице-президент заявил, что "там не было ничего неэтичного".

Добавим, что Трамп так же потролил своего оппонента. Он признался, что пошел в президенты из-за Обамы и Байдена: "Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался в Белый дом".