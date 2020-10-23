В США официально прояснили ситуацию с уничтожением аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", которые Россия передала Вашингтону в качестве гуманитарной помощи.

Федеральное агентство США по ЧС напомнило, что в России были случаи возгорания таких аппаратов в больницах и поэтому их решили утилизировать.

Об этом передает Коммерсант со ссылкой на ТАСС.

"В рамках мер предосторожности и для безопасности больных Covid-19, медицинского персонала, и учреждений аппараты были утилизированы в июле в соответствии с требованиями Агентства по охране окружающей среды", - говорится в ответе Федерального агентства на запрос.

Отмечается так же, что для использования аппаратов необходимо было разрешение от регуляторов.

Напомним, что Россия весной передала США партию аппаратов ИВЛ в качестве гуманитарной помощи. 20 октября издание BuzzFeed со ссылкой на пресс-секретаря Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям сообщило, что ведомство "избавилось" от 45 российских аппаратов ИВЛ. В концерне КРЭТ (производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М") сообщили, что официальных документов об уничтожении аппаратов российского производства нет. Кремль считает, что утилизация ИВЛ в США - это не вопрос России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия оказала помощь США в тяжелый момент, а дальше "пусть поступают, как знают".

Ранее "Страна" сообщала, что Совет ЕС изменил список стран, чьим гражданам нельзя въезжать в Европу из-за коронавируса.