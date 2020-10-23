Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться крайне сложной, несмотря на все заверения и призывы к прекращению огня.

Баку и Ереван по прежнему обвиняют друг друга в нарушении достигнутых договоренностей о перемирии.

По состоянию на 22 октября ситуация на линии фронта такова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об освобождении еще 21 населенного пункта в Физулинском, Джебраильском и Зангеланском районах, что позволило взять под полный контроль границу с Ираном на юге Карабаха. Баку также заявил об обстреле с территории Армении городов Габала, Сиазань и Кюрдамир, но в Ереване эту информацию опровергли.

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о продолжающихся локальных боях по всей линии фронта, самые ожесточенные боевые действия шли в Мартунинском районе. О крупных потерях военной техники стороны не сообщали, как передает Коммерсант.

Ранее "Страна" в материале "Российские флаги на границе" выясняла, что сейчас происходит в Карабахе и почему переговоры зашли в тупик.