В США прошли финальные, решающие дебаты между Дональдом Трампом и кандидатом на пост президента США от демократов Джо Байденом.

Нынешний глава Белого дома обвинил своего соперника в том, что тот получил от России $3,5 млн.

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"Джо получил $3,5 млн долларов от России, был в дружеских отношениях с мэром Москвы, он должен объяснить это. Я никаких денег от России не получал. Я не получал денег от Китая, а ты получал. От Украины не получал, а ты получал. От России тоже нет. У тебя же 3,5 млн долларов. Джо, сын тебе дал! И было письмо, "мы должны дать 10% большому парню". Ты - "большой парень!", - заявил Трамп.

Он так же в очередной раз отметил, что жестче всех своих предшественников на посту президента относится к Москве.

В свою очередь Байден парировал эти обвинения: "Я не брал ни цента ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной".

Говоря о работе своего сына в украинской компании Burisma, бывший вице-президент заявил, что "там не было ничего неэтичного".