В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 23октября. За последние сутки заразилось 7 517 человек, излечилось 2 680 пациентов и скончался 121.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 8 923 случая;

Волынская область - 11 792 случая;

Днепропетровская область - 12 380 случаев;

Донецкая область - 8 160 случаев;

Житомирская область - 11 264 случая;

Закарпатская область - 12 541 случай;

Запорожская область - 7 495 случаев;

Ивано-Франковская область - 17 705 случаев;

Кировоградская область - 1 858 случаев;

Киев - 33 135 случаев;

Киевская область - 13 958 случаев;

Львовская область - 26 399 случаев;

Луганская область - 2 985 случаев;

Николаевская область - 6 602 случая;

Одесская область - 21 128 случаев;

Полтавская область - 7 532 случая;

Ровенская область - 16 985 случаев;

Сумская область - 9 888 случаев;

Тернопольская область - 18 613 случаев;

Харьковская область - 31 592 случая;

Херсонская область - 2 951 случай;

Хмельницкая область - 12 413 случаев;

Черновицкая область - 18 811 случаев;

Черкасская область - 7 704 случая;

Черниговская область - 7 582 случая.

Напомним, Европа защищается от новой волны коронавируса самыми жесткими мерами - вплоть до запрета ходить по улице без дела и комендантского часа. Мы выяснили, в каких странах введены самые суровые требования карантина.

Как сообщала "Страна", Николаев в связи с включением в "красную зону" эпидемической опасности запретил работу кафе, ресторанов, а также заведений торговли, в том числе торгово-развлекательных центров.