Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 23 октября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 23октября. За последние сутки заразилось 7 517 человек, излечилось 2 680 пациентов и скончался 121.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 8 923 случая;
- Волынская область - 11 792 случая;
- Днепропетровская область - 12 380 случаев;
- Донецкая область - 8 160 случаев;
- Житомирская область - 11 264 случая;
- Закарпатская область - 12 541 случай;
- Запорожская область - 7 495 случаев;
- Ивано-Франковская область - 17 705 случаев;
- Кировоградская область - 1 858 случаев;
- Киев - 33 135 случаев;
- Киевская область - 13 958 случаев;
- Львовская область - 26 399 случаев;
- Луганская область - 2 985 случаев;
- Николаевская область - 6 602 случая;
- Одесская область - 21 128 случаев;
- Полтавская область - 7 532 случая;
- Ровенская область - 16 985 случаев;
- Сумская область - 9 888 случаев;
- Тернопольская область - 18 613 случаев;
- Харьковская область - 31 592 случая;
- Херсонская область - 2 951 случай;
- Хмельницкая область - 12 413 случаев;
- Черновицкая область - 18 811 случаев;
- Черкасская область - 7 704 случая;
- Черниговская область - 7 582 случая.
Напомним, Европа защищается от новой волны коронавируса самыми жесткими мерами - вплоть до запрета ходить по улице без дела и комендантского часа. Мы выяснили, в каких странах введены самые суровые требования карантина.
Как сообщала "Страна", Николаев в связи с включением в "красную зону" эпидемической опасности запретил работу кафе, ресторанов, а также заведений торговли, в том числе торгово-развлекательных центров.