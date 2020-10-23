Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 23октября. За последние сутки заразилось 7 517 человек, излечилось 2 680 пациентов и скончался 121.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Винницкая область - 8 923 случая;
  • Волынская область - 11 792 случая;
  • Днепропетровская область - 12 380 случаев;
  • Донецкая область - 8 160 случаев;
  • Житомирская область - 11 264 случая;
  • Закарпатская область - 12 541 случай;
  • Запорожская область - 7 495 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 17 705 случаев;
  • Кировоградская область - 1 858 случаев;
  • Киев - 33 135 случаев;
  • Киевская область - 13 958 случаев;
  • Львовская область - 26 399 случаев;
  • Луганская область - 2 985 случаев;
  • Николаевская область - 6 602 случая;
  • Одесская область - 21 128 случаев;
  • Полтавская область - 7 532 случая;
  • Ровенская область - 16 985 случаев;
  • Сумская область - 9 888 случаев;
  • Тернопольская область - 18 613 случаев;
  • Харьковская область - 31 592 случая;
  • Херсонская область - 2 951 случай;
  • Хмельницкая область - 12 413 случаев;
  • Черновицкая область - 18 811 случаев;
  • Черкасская область - 7 704 случая;
  • Черниговская область - 7 582 случая.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, Европа защищается от новой волны коронавируса самыми жесткими мерами - вплоть до запрета ходить по улице без дела и комендантского часа. Мы выяснили, в каких странах введены самые суровые требования карантина.

Как сообщала "Страна", Николаев в связи с включением в "красную зону" эпидемической опасности запретил работу кафе, ресторанов, а также заведений торговли, в том числе торгово-развлекательных центров.

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